Etiopia: Pam riprende parzialmente le distribuzioni di cibo dopo la sospensione

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite sta lentamente riprendendo gli aiuti alimentari all'Etiopia cinque mesi dopo averne annunciato la sospensione in seguito allo scandalo legato alla deviazione. Secondo quanto riferito da fonti dell'agenzia Onu citate dai media internazionali, il Pam ha iniziato a distribuire sacchi di grano preconfezionati da 15 chilogrammi a poco più di 100 mila persone come parte di un progetto pilota con meccanismi di monitoraggio migliorati. Le nuove misure nelle "distribuzioni di prova", riferiscono le stesse fonti, includono il tracciamento delle forniture e la registrazione digitale dei beneficiari per evitare che gli aiuti cadano nelle mani sbagliate. "Il Pam prevede inoltre di iniziare a registrare le popolazioni e di implementare le nuove misure di controllo rafforzate per le persone mirate e vulnerabili nelle regioni di Amhara, Afar e Somali, così come in altre parti della regione del Tigrè, il prima possibile", ha affermato l'agenzia. Milioni di etiopi stanno affrontando una grave carenza di cibo a seguito di una sanguinosa guerra di due anni nel Tigrè e di una grave siccità che ha colpito la regione somala, la Somalia e alcune aree del Kenya. Il Pam ha interrotto per la prima volta le consegne di cibo nel Tigrè a marzo, dopo aver scoperto furti di grano. La sospensione è stata estesa a tutta l'Etiopia nel mese di giugno. Anche gli Stati Uniti, il più grande donatore umanitario sia dell'Etiopia che del Pam, hanno sospeso gli aiuti alimentari. (Res)