- In una nota il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano dichiara: "Bene la norma del Mit. Roma Metropolitane ha un ruolo fondamentale per il futuro dei trasporti di Roma e va quindi sostenuta in ogni modo. Il prossimo passo deve essere portare a termine la fusione con Roma Servizi della Mobilità", conclude l'esponente di Azione. (Com)