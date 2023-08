Brasile: segretaria Acto, deforestazione zero entro il 2030 per superare momento critico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario imporre l'obiettivo della deforestazione zero entro il 2030 perché la foresta amazzonica possa superare l'attuale momento critico. Lo ha detto la segretaria generale dell'Organizzazione del Trattato di cooperazione amazzonica (Acto), Maria Alexandra Moreira Lopez, nel corso del discorso alla IV Assemblea dei presidenti dei Paesi parte del trattato, oggi a Belem, nello stato brasiliano di Parà. "L'Amazzonia è un bioma con interazioni complesse che richiede misure complesse e sta affrontando una serie di minacce in questo momento", ha affermato. "Vista la fase critica che attraversa c'è bisogno di imporre l'obiettivo della deforestazione zero nel 2030 e continuare la lotta contro i traffici illeciti e la criminalità organizzata nei nostri territori", ha detto. (segue) (Brb)