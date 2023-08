Brasile: segretaria Acto, deforestazione zero entro il 2030 per superare momento critico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria generale ha affermato però che per ottenere risultati è necessario che l'organizzazione passi attraverso un processo di rafforzamento. "Nell'Acto abbiamo affrontato conflitti che ne hanno messo in dubbio la funzionalità, ma l'organizzazione ha mostrato il suo vero carattere, superando crisi politiche e finanziarie", ha affermato, evidenziando che l'organizzazione è riuscita a completare il progetto dell'Osservatorio regionale dell'Amazzonia, che monitora il bacino amazzonico in tempo reale, e ha ringraziato il governo Lula per aver contribuito a costruire una sede fisica per l'entità a Brasilia. Dalla sua creazione, 40 anni fa, fino ad oggi, l'Acto non aveva mai avuto una propria sede. L'Organizzazione continua tuttavia a operare con un gruppo fisso di dipendenti appena 20 persone. (Brb)