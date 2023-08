Niger: presidente nigeriano Tinubu, la diplomazia "è la migliore strada da percorrere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Bola Tinubu, che detiene la presidenza di turno della Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), ritiene che la "diplomazia" sia il "modo migliore" per risolvere la crisi in Niger. Lo ha detto oggi ai giornalisti il ​​suo portavoce Ajuri Ngelale. Tinubu e i leader degli altri Paesi del blocco dell'Africa occidentale “preferirebbero una risoluzione ottenuta con mezzi diplomatici, con mezzi pacifici, piuttosto che con qualsiasi altro (mezzo)”, ha aggiunto il portavoce, precisando che questa posizione sarà mantenuta “fino a qualsiasi altra risoluzione che potrà derivare o meno dal vertice straordinario della Cedeao previsto per giovedì”. La dichiarazione giunge dopo che la giunta militare che ha preso il potere in Niger lo scorso 26 luglio non riceverà la delegazione di rappresentanti dell'Unione africana, delle Nazioni Unite e della Cedeao attesa a Niamey nelle prossime ore per rilanciare i colloqui. Lo ha fatto sapere in una lettera inviata dal ministero degli Esteri alla rappresentanza della Cedeao nella capitale nigerina. La decisione viene attribuita a "ragioni di sicurezza". "L'attuale contesto di collera pubblica e di rivolta dopo le sanzioni imposte dalla Cedeao non permette di accogliere la delegazione nelle necessarie condizioni di serenità e sicurezza", si legge nella lettera. (Res)