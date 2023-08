Africa: truffe su Internet, più di 100 arrestati in seguito a inchiesta Interpol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'indagine transfrontaliera sui gruppi criminali dell'Africa occidentale che truffano gli utenti di Internet ha portato a più di 100 arresti e al sequestro di oltre 2 milioni di euro. Lo ha reso noto oggi l'Interpol. L'indagine, soprannominata "Operazione Jackal", è stata condotta a maggio dalle forze dell'ordine in 21 Paesi in tutto il mondo e ha preso di mira gruppi criminali informatici come la banda criminale nigeriana Black Axe, ha dichiarato l'organizzazione internazionale di polizia in una nota. Durante l'operazione, condotta tra il 15 e il 29 maggio, sono stati bloccati più di 200 conti bancari collegati ai proventi illeciti di crimini finanziari online e sono stati arrestati diversi boss le cui reti criminali sono considerate una seria minaccia alla sicurezza globale. Il Centro per i crimini finanziari e anticorruzione dell'Interpol (Ifcacc) ha dispiegato agenti a Lisbona, dove le autorità portoghesi hanno fatto irruzione in cinque proprietà. Ciò ha portato all'arresto di quattro sospetti e al sequestro di 5 mila euro in contanti. In Portogallo quattro inchieste hanno portato al sequestro e al recupero accumulati di quasi 1,4 milioni di euro. Un totale di 34 arresti sono stati effettuati durante la tappa irlandese dell'operazione Jackal, 12 per scopi investigativi e 22 per riciclaggio di denaro e reati di tipo mafioso. In cinque procedimenti penali che hanno coinvolto società irlandesi, 225.655 euro sono stati recuperati attraverso l'operazione Jackal oltre i confini irlandesi. (Res)