Veneto: Regione respinge accuse di immobilismo su carenza medici di medicina generale

- La regione Veneto ha respinto le accuse di immobilismo in merito alla carenza dei medici di medicina generale sul territorio. "La difficoltà a sostituire i medici di medicina generale è un problema che riguarda tutte le Regioni, di cui la Regione del Veneto ha piena consapevolezza", ha dichiarato Massimo Annicchiarico, il segretario regionale della Sanità del Veneto. "Proprio per questo - ha aggiunto - ha già da tempo messo in atto soluzioni che devono, però, fare il conto con il numero di medici che sta andando in pensione e di chi ci andrà nei prossimi anni nonostante l'aumento negli ultimi anni delle borse di studio per coloro che si iscrivono al corso di formazione per ottenere il diploma in medicina generale reso possibile dalla richiesta di risorse che le Regioni hanno fatto su questo tema a livello nazionale. La Regione del Veneto respinge ogni accusa di immobilismo in questo ambito ed anzi rivendica il proprio concreto impegno." "Attualmente – ha proseguito - sono 792 i medici in formazione per diventare Mmg, in attesa che, con la pubblicazione del nuovo bando per il triennio 2023-2026, possa partire il corso che mette a disposizione, tra risorse nazionali del Fondo sanitario e quelle legate al Pnrr, ulteriori 203 posti per la formazione in medicina generale. Tra coloro che attualmente frequentano il corso di formazione 309 hanno un incarico temporaneo o provvisorio di assistenza primaria e contribuiranno a dare una prima risposta già oggi alle difficoltà di copertura in alcuni territori". Nella nota sono poi illustrate altre azioni volte al rafforzamento della copertura assistenziale al fine di sopperire alla carenza di medici, prorogate a tutto il 2023. "Spiace al contempo constatare - ha poi aggiunto Annicchiarico - l'assenza di riconoscimento dell'intenso lavoro in corso con la medicina generale per il rinnovo dell'Accordo Integrativo Regionale, la cui piattaforma prosegue il percorso di valorizzazione e rafforzamento del territorio, ponendo al centro della discussione i temi della prossimità, dell'accessibilità, dell'equità dell'accesso e della presa in carico attraverso la costituzione delle Aggregazioni funzionali Territoriali e l'estensione a tutto il territorio regionale delle forme associative dei medici di medicina generale", ha poi concluso. (Rev)