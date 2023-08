Brasile: ex presidente Bolsonaro presenta ricorso contro condanna a ineleggibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale supremo elettorale (Tse) con cui è stato condannato a ineleggibilità per un periodo di otto anni. Il verdetto, per abuso di ufficio e uso improprio dei media istituzionali commessi nel corso della campagna elettorale per la rielezione nel 2022, era stato adottato lo scorso 30 giugno. Attraverso il ricorso, la difesa dell'ex capo dello stato intende evidenziare errori e contraddizioni nel giudizio. Il documento di 433 pagine riesamina la totalità del giudizio, comprese le motivazioni presentate da ciascun giudice e che hanno portato all'esito del giudizio. Dei sette giudici che compongono la Corte, 5 si erano espressi a favore della condanna e due per l'assoluzione. Con la decisione della Corte, Bolsonaro era stato dichiarato ineleggibile per qualsiasi carica elettiva per i prossimi 8 anni. Non potrà in alcun modo partecipare alle elezioni municipali del 2024 né alle presidenziali e politiche del 2026. (segue) (Brb)