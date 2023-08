Italia-Turchia: telefonata tra Tajani e omologo Fidan, focus su connessione Europa-Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto un colloquio telefonico, oggi, con l’omologo della Repubblica di Turchia, Hakan Fidan. Lo riferisce lo stesso Tajani in un post su X, precedentemente conosciuto come Twitter. Tajani ha ringraziato Fidan “per l’attenzione del governo turco all’infrastruttura strategica per la connessione dati tra Asia ed Europa con il collegamento cavi sottomarini di TISparkle”, aggiungendo che “il governo italiano sostiene l’impegno della Turchia per l’accordo sul grano tra Ucraina e Russia”. (Res)