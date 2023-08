Nord Macedonia: ministra Difesa fa visita ai militari in partenza per la Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa macedone Slavjanka Petrovska ha fatto visita ai 100 soldati che sono in partenza per la Slovenia al fine di aiutare il Paese nell'affrontare le conseguenze delle disastrose alluvioni che lo hanno colpito negli ultimi giorni. La decisione è stata presa dal governo di Skopje. "La Macedonia del Nord, come prima, continua a mettersi a disposizione e partecipa solidale a varie missioni e azioni umanitarie nelle aree colpite da calamità naturali", ha precisato il governo in un comunicato. I membri dell'esercito saranno inviati per un periodo di 30 giorni.(Seb)