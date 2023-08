Sardegna: capigruppo Consiglio regionale, no alle speculazioni sulle energie rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un sincero ringraziamento ai giornalisti della redazione di Agenzia Nova che svolgono, con professionalità, un servizio importante nel mondo dell'informazione" Michele Pais

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna

19 luglio 2021

- Il comitato ha sollecitato un atto politico forte da parte del Consiglio come l’approvazione immediata di una legge per definire una moratoria delle autorizzazioni di qualsiasi tipo di impianto e infrastruttura per la produzione energetica e di realizzazione di reti di trasmissione e l’avvio di un percorso costruttivo per elaborare un progetto di transizione energetica della Sardegna. Il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, a nome dei Capigruppo, ha assicurato la massima attenzione da parte dell’Assemblea, nell’immediato sarà approvato un ordine del giorno e, dopo gli approfondimenti necessari, sarà elaborato un testo condiviso che coniughi la tutela del territorio della Sardegna e la difesa delle prerogative delle istituzioni sarde. (Rsc)