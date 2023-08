© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico della provincia di Roma aderisce al sit in di protesta che si terrà domattina sotto la giunta regionale alle 12:00 "per manifestare contro le mancate dimissioni di Marcello De Angelis e contro la mancata revoca del suo incarico da parte del presidente Rocca". Lo dichiara in una nota Rocco Maugliani, segretario del Pd della provincia di Roma (Com)