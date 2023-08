Giordania-Autorità palestinese: re Abdullah II riceve ad Amman il presidente Abbas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania, Abdullah II, ha ricevuto, oggi, ad Amman, il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, al quale ha ribadito l’intenzione di “portare avanti il coordinamento con i Paesi arabi per sostenere il popolo palestinese e la sua giusta causa”. Lo ha riferito l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”. Abdullah II, inoltre, ha sottolineato “il pieno sostegno della Giordania ai fratelli palestinesi per la conquista dei loro diritti legittimi e per la fondazione di uno Stato indipendente e sovrano, nei confini del 1967 e con Gerusalemme est come capitale”. Il sovrano hashemita, inoltre, ha ribadito l’impegno di Amman per la preservazione dei luoghi di culto musulmani e cristiani di Gerusalemme e del loro status storico e giuridico. Quindi, ha invitato la comunità internazionale a “offrire protezione al popolo palestinese e a unire gli sforzi per trovare un orizzonte politico per rilanciare negoziati seri ed efficaci, al fine di risolvere la questione palestinese sulla base della soluzione dei due Stati”. L’assenza di un orizzonte politico di dialogo, ha aggiunto, ha serie ripercussioni sulla sicurezza e la stabilità nella regione. Per questo, Abdullah II ha lanciato un appello a “porre fine a tutte le misure unilaterali illegali di Israele”, sottolineando l’importanza di “portare avanti un coordinamento e una consultazione con i palestinesi sulle questioni di interesse comune. Da parte sua, Abbas ha elogiato “le posizioni ferme della Giordania, guidata dal suo sovrano, il sostegno continuo del Regno hashemita al popolo palestinese e il suo schierarsi a difesa della sua causa nelle sedi internazionali. (Lib)