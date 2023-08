Roma: cantieri stradali in via Isacco Newton, lavori si svolgono di notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono in corso i lavori notturni di riqualificazione di via Isacco Newton nel Municipio XII di Roma. Le lavorazioni eseguite dal dipartimento Csimu dell'assessorato ai Lavori pubblici di Roma Capitale, riguardano il rifacimento del pacchetto asfalto fino a 24 centimetri, in alcuni punti sarà effettuato anche rifacimento del sottofondo tra 40 e 70 centimetri. Inoltre, saranno ripristinati marciapiedi, cigli rotti, eliminate le barriere architettoniche (scivoli disabili), sistemato il contorno delle alberature, sarà adeguato lo spartitraffico a verde centrale, ripristinata la segnaletica. Lo riferisce in una nota l'assessorato ai Lavori pubblici di Roma. Il cantiere si svolge in orario notturno, con restringimento di carreggiata, dalle 22 alle 6 del mattino. Le operazioni intorno ai cigli stradali vengono realizzate di giorno e non creano intralcio alla circolazione. I costi dell'intervento, otre 3 milioni di euro, sono a carico del bilancio capitolino.