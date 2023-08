Roma: cantieri stradali in via Isacco Newton, lavori si svolgono di notte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue il piano strade annunciato dal sindaco Gualtieri. Via Newton, infatti, fa parte del pacchetto delle 700 strade che saranno riqualificate entro il 2026. In particolare, questa grande arteria è un fondamentale snodo di collegamento cittadino e insieme alle altre strade della viabilità principale, verrà consegnata ai romani in ottime condizioni. I lavori vengono eseguiti soprattutto di notte, per evitare possibili disagi", dichiara l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini. (segue) (Com)