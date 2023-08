Roma: cantieri stradali in via Isacco Newton, lavori si svolgono di notte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti: "Il rifacimento di via Newton è un'opera che abbiamo voluto fortemente e per la quale ringraziamo il grande lavoro dell'assessora Segnalini. Un lavoro che non solo migliorerà la viabilità, ma che garantirà anche decoro con il rinnovamento degli square al centro della carreggiata. Abbiamo posto dal Campidoglio e dal Municipio un'attenzione particolare per questo quadrante, a riprova di questo nei prossimi mesi seguiranno interventi su via Virginia Agnelli per cui abbiamo già stanziato i fondi a bilancio. Grazie ad un grande piano in vista del Giubileo saranno riqualificate tutte le strade ad alta viabilità del municipio". (Com)