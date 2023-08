Mobilità: Fitto, stop ad automatismi su rincari tariffe aeree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop al caro voli! Il decreto-legge approvato ieri in Consiglio dei ministri “è una prima risposta all’elevato incremento dei prezzi del trasporto aereo registrato in questi mesi estivi”. Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. “La misura favorisce i collegamenti tra i territori, in particolare con le isole e il Sud Italia, limitando l'applicazione degli algoritmi nella determinazione delle tariffe aree, che, durante la stagione turistica o in occasione di eventi eccezionali, rendono particolarmente onerosi gli spostamenti. Il Dl, infatti, attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di accertare le violazioni al divieto e di irrogare le sanzioni. Al contempo, si qualifica sussistendo i presupposti, in specifici casi, come pratica commerciale scorretta, e dunque vietata, l’utilizzo di procedure automatizzate di determinazione dei prezzi basate sulle preferenze o sulle abitudini dei singoli utenti o sulla tipologia di dispositivo elettronico utilizzato per effettuare l'acquisto del biglietto aereo. Infatti, in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero di eventi eccezionali, è indispensabile assicurare il diritto alla mobilità sull’intero territorio del Paese, prevenendo, al contempo, comportamenti opportunistici in danno dell’utenza, di cui l’estrema volatilità dei prezzi di questo periodo è quanto meno concreto indizio”. (Rin)