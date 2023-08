Guatemala: a luglio inflazione su anno al 4,53 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio, l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Guatemala è cresciuto del 4,53 per cento su anno e dello 0,7 per cento rispetto a giugno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine) segnalando che dall'inizio dell'anno i prezzi sono aumentati del 2,22 per cento. L'Ipc annuale è in leggero calo sul valore registrato a giugno (4,93 per cento) e in netta diminuzione rispetto all'8,36 per cento di luglio 2022. Si tratta del quinto mese consecutivo di calo della variazione annua, dopo il record annuale del 9,92 per cento registrato a febbraio. Delle dodici voci che compongono l'Ipc guatemalteco, quella che ha inciso di più è stata gli alimenti, con una crescita dello 0,43 per cento. Da aprile, la Banca centrale ha mantenuto il tasso di interesse al 5 per cento, dopo la serie di aumenti avviata un anno prima, quando l'indice era all'1,75 per cento. (Mec)