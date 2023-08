Venezia: Giunta stanzia 930 mila euro per scuole Pellestrina danneggiate da maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta comunale di Venezia ha approvato, nella seduta straordinaria convocata per oggi, la delibera per stanziare, dal fondo di riserva, 930 mila euro destinati alla riparazione delle scuole Loredan e Zendrini di Pellestrina che sono rimaste danneggiate durante il maltempo del 19 e 20 luglio scorso. "Era necessario intervenire subito per consentire la regolare ripresa del calendario scolastico a settembre”, ha commentato l'assessore al Bilancio, Michele Zuin. “Ci siamo attivati velocemente attraverso un prelievo dal fondo di riserva delle risorse del Bilancio, procedura che consente interventi così tempestivi. Ringrazio i tecnici degli uffici che ci permetteranno di eseguire la realizzazione dei lavori anche ad agosto", ha proseguito. "Gli interventi sulle coperture, oltre che necessari per garantire condizioni di sicurezza e scongiurare potenziali fenomeni di infiltrazioni, sono volti anche a salvaguardare gli sforzi e i costi sostenuti da questa Amministrazione comunale negli anni passati", gli ha fatto eco l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto. (Rev)