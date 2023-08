Sardegna: Filming Cagliari 2023, si rinnova l'alleanza fra Comune e Film Commission

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati ufficialmente annunciati i dettagli dell'edizione 2023 di Filming Cagliari, il bando rivolto alle produzioni italiane, europee ed extraeuropee che presentino progetti di Fiction televisiva, Lungometraggio cineteleaudiovisivo e Documentari/Docufiction. E dal 15 al 30 settembre, la città si trasformerà nella capitale sarda del cinema con 15 titoli in calendario, per offrire all'ex Manifattura tabacchi di viale Regina Margherita, un'esperienza unica di arte, cultura e spettacolo per cittadini e visitatori. “Un gradito ritorno”, ha annunciato con entusiasmo il sindaco Paolo Truzzu incontrando stamani i giornalisti alla MEM. Frutto di un accordo fra il Comune di Cagliari e Sardegna Film Commission, “per Filming Cagliari 2023 il Comune ha già messo a disposizione per questa prima fase 50mila euro in modo da favorire la presenza e la realizzazione di opere cinematografiche in città”. Risorse, queste, da considerare però, ha puntualizzato il primo cittadino, “un investimento e non un costo, che punta a creare un ritorno economico, promuovere Cagliari e creare opportunità di lavoro per i giovani in particolare”. Così anche l'assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo, Maria Dolores Picciau, che ha aggiunto: “Filming Cagliari offre alla nostra città la possibilità di essere raccontata attraverso la creatività degli operatori cinematografici ed è una grande occasione per migliorare la nostra capacità attrattiva nei confronti delle grandi produzioni nazionali e internazionali. L’obiettivo non è però solo quello di valorizzare le bellezze artistiche e paesaggistiche del capoluogo, ma di fare impresa e creare reali occasioni di crescita economica e occupazionale. Si tratta di uno strumento importante anche per la formazione dei nostri giovani, che possono trovare nell'industria cinematografica un'importante occasione di lavoro”. Il finanziamento diretto è inteso per coprire i costi e le spese, relativi ai progetti ammissibili, sostenuti direttamente dal produttore beneficiario esclusivamente all’interno del territorio del Comune di Cagliari. (segue) (Rsc)