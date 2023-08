Sardegna: Filming Cagliari 2023, si rinnova l'alleanza fra Comune e Film Commission (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È questo il patto che lega l’Amministrazione del capoluogo isolano alla Film Commission della Regione Sardegna, per cui le parti si sono impegnate a svolgere congiuntamente azioni volte ad attrarre investimenti nel settore dell'audiovisivo nel territorio cagliaritano, garantendo generalizzate ricadute d’investimento, occasione di formazione e prodotti di ricerca trasversale e dinamica. Ne è convinta anche Enrica Anedda Endrich, presidente Commissione Cultura ve Spettacolo. “L'accordo con Sardegna Film Commission, con conseguente stanziamento di somme, per la pubblicazione dei bandi e l'organizzazione di una serie di iniziative finalizzate a promuovere i film ambientati a Cagliari – ha detto - conferma l'interesse dell'Amministrazione comunale per la cultura, sia come forma di espressione creativa che come strumento di promozione e di sviluppo economico. Dobbiamo continuare su questa strada affidandoci alla competenza della Fondazione per premiare con criteri obiettivi e trasparenti la qualità dei progetti”. All'incontro con gli organi di stampa di oggi alla Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari, anche Giorgio Ariu e Nevina Satta, rispettivamente consigliere di amministrazione e direttrice di Sardegna Film Commission, che hanno parlato di “gioco di squadra” definendo Filming Cagliari 2023 anche come “straordinario aggregatore di professionalità” e “vetrina internazionale per la città e l'Isola”. (Rsc)