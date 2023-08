Banche: Uilca, settore solido, tassa su extraprofitti non sia pagata da lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’analisi del Centro studi Uilca Orietta Guerra il sistema bancario italiano conferma, nel primo semestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, un marcato aumento di utili e ricavi. L’utile contabile cresce complessivamente del 62,5 per cento e si attesta a 11,5 miliardi di euro (4,4 miliardi in più rispetto al primo semestre del 2022 che conteneva il badwill negativo di circa 1 miliardo su Bper per l’acquisto di Carige). I ricavi registrano un aumento del 20,5 per cento, con il margine d’interesse che sale del 57,2 per cento e le commissioni che diminuiscono del 2,3 per cento. I costi operativi aumentano dell’1,2. A fare da traino, ancora una volta, l’ampliamento dello spread fra tassi attivi sugli impieghi in crescita e i tassi passivi, che remunerano conti correnti della clientela sostanzialmente stabili. “La decisione del governo di tassare gli extra profitti delle banche non impatta sul buon stato di salute del settore creditizio, anzi lo certifica, e certamente non devono essere le lavoratrici e i lavoratori a pagarne le conseguenze. I dipendenti delle banche meritano, nel prossimo rinnovo del Contratto nazionale, un aumento economico che consideri il recupero del potere di acquisto e la redistribuzione della redditività e della produttività del settore, come richiesto nella Piattaforma presentata ad Abi”, dichiara il segretario generale Uilca, Fulvio Furlan, in merito alla decisione del governo di tassare gli extra profitti delle banche. Il Centro studi Uilca Orietta Guerra ha elaborato una prima valutazione degli impatti della decisione del governo sulle principali banche: la tassa sugli extra profitti comporterebbe per lo Stato un primo introito, per il 2022, di circa 2 miliardi di euro e un altro stimabile in oltre il doppio per il 2023. In merito va evidenziato che l’imposta introdotta non si applica sugli utili di bilancio, ma sul margine d’interesse. (Com)