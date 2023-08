Etiopia: combattimenti nella regione di Amhara, Ethiopian Airlines cancella altri voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Ethiopian Airlines ha annunciato la cancellazione di nuovi voli per quattro importanti città dello Stato regionale di Amhara, dove infuriano i combattimenti tra le forze federali e le milizie paramilitari Fano. In un comunicato, la compagnia aerea fa sapere che i voli saranno cancellati verso le città di Dessie (Kombolcha), Gondar, Lalibela e Bahir Dar, che è la capitale amministrativa regionale. Già la scorsa settimana la compagnia aeree aveva annunciato la cancellazione dei voli del fine settimana verso le città di Gondar, Lalibela e Dessie. la decisione fa seguito alla decisione del governo di proclamare lo stato di emergenza nella regione di Amhara per contenere l'escalation della crisi di sicurezza a seguito dei combattimenti tra le milizie Fano e le forze governative. Secondo quanto riferito in precedenza dai residenti nelle due maggiori città della regione, il capoluogo Bahir Dar e la storica città di Gondar, pesanti scontri si registrano a Bahir Dar e nella città industriale di Debre Berhan, situata a 130 chilometri a nord della capitale Addis Abeba, dove i residenti hanno riferito di aver visto droni in azione. La stazione radio statale di Bahir Dar ha nel frattempo interrotto le trasmissioni. Gli attivisti legati alle milizie affermano di controllare altre piccole città e villaggi, tuttavia non è possibile verificare in modo indipendente le affermazioni. Secondo alcune fonti di stampa, invece, i miliziani Fano si sarebbero ritirati dalla città di Bahir Dar, dopo che nei giorni scorsi avevano rivendicato il controllo di alcune aree della città. (segue) (Res)