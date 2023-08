Haiti: Unicef, in prima metà del 2023 rapiti quasi 300 tra donne e bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze in corso ad Haiti continuano a minacciare il benessere di bambini e donne. È quanto segnala il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) segnalando "l'allarmante" aumento del numero di rapimenti: "con circa 300 casi confermati nei primi 6 mesi del 2023, si arriva quasi al numero totale documentato per l'intero anno precedente e quasi tre volte di più rispetto al 2021". In molti i casi, denuncia Unicef, "i bambini e le donne sono presi con la forza da gruppi armati e utilizzati per ottenere vantaggi finanziari o tattici. Le vittime che riescono a tornare a casa devono fare i conti con profonde cicatrici fisiche e psicologiche, che possono durare molti anni. La situazione generale ad Haiti è catastrofica. Oggi, si stima che circa 5,2 milioni di persone, quasi la metà dell'intera popolazione, abbiano bisogno di assistenza umanitaria, tra cui quasi tre milioni di bambini". (segue) (Mec)