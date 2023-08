Haiti: Unicef, in prima metà del 2023 rapiti quasi 300 tra donne e bambini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le storie che stiamo ascoltando dai colleghi e dai partner sul campo dell'Unicef sono scioccanti e inaccettabili", ha dichiarato Gary Conille, direttore regionale Unicef per l'America Latina e I Caraibi. "Le donne e I bambini non sono merci. Non sono merce di scambio. Non dovrebbero mai essere esposti a violenze così inimmaginabili. L'aumento dei rapimenti e e dei sequestri è estremamente preoccupante, minaccia sia la popolazione di Haiti sia coloro che sono lì ad aiutarla". L'Unicef chiede urgentemente il rilascio immediato e il ritorno in sicurezza di tutti coloro che sono stati rapiti ad Haiti. Le violenze in corso continuano a devastare vite innocenti, l'Unicef è "fermamente intenzionato" a fornire aiuti e sostegno ai bambini di Haiti che sono stati colpiti da questi eventi traumatici. (segue) (Mec)