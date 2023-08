Spagna: Feijoo chiede politiche efficaci contro la violenza di genere dopo aumento casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha deplorato l'aumento del numero di vittime di violenza di genere che si sono verificate negli ultimi giorni, sottolineando la necessità di attuare "politiche efficaci" per combattere questo "flagello". In un messaggio sui social network, l'esponente del partito conservatore ha citato 3 casi in sole 24 ore e che hanno portato a 33 il numero complessivo di donne uccise dall'inizio dell'anno. L'ultimo caso confermato è stato l'omicidio di una donna di 27 anni ad Almeria, presumibilmente per mano del suo compagno, che è già stato arrestato. Inoltre, la Guardia Civil sta indagando sui crimini di Pozoblanco, in provincia di Cordoba, e Tenerife.(Spm)