Brasile: a giugno produzione industriale cala in 9 distretti industriali su 15

- La produzione industriale in Brasile a giugno 2023 è calata su mese in 9 dei 15 distretti industriali monitorati dall'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Secondo i dati del sondaggio industriale contrazioni maggiori sono state registrate negli stati di Cearà (-6,4 per cento), regione Nordest (-4,5 per cento), Amazzonia (-4,0 per cento), Paranà (-3,3 per cento), San Paolo (-2,7 per cento), Minas Gerais (-1,1 per cento), Parà (-1,0 per cento), Pernambuco (1,0 per cento), Rio Grande do Sul (-0,5 per cento). Di contro hanno registrato un'espansione della produzione i distretti degli stati di Espirito Santo (4,6 per cento), Rio de Janeiro (3,2 per cento), Santa Catarina (2,6 per cento), Mato Grosso (2,2 per cento), Goias (1,8) e Bahia (-2,4 per cento). I distretti degli stati di Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Maranhao hanno registrato variazione nulla. (segue) (Brb)