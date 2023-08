Brasile: a giugno produzione industriale cala in 9 distretti industriali su 15 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, la produzione industriale in Brasile è cresciuta a giugno 2023 dello 0,3 per cento su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Su mese, l'espansione è stata dello 0,1 per cento. Nel primo semestre dell'anno la produzione segna una contrazione dello 0,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Negli ultimi 12 mesi fino a giugno si registra un debole + 0,1 per cento. La media mobile trimestrale (aprile, maggio, giugno) ha avuto variazione negativa dello 0,1 per cento. Dei 25 settori industriali oggetto di analisi, solo 7 hanno mostrato espansione. La produzione in Brasile aveva chiuso il 2022 in calo dello 0,7 per cento rispetto all'anno precedente. (Brb)