Libano: visita Consiglio di sicurezza Onu e Forze armate libanesi lungo la Linea blu

- Le Forze armate del Libano hanno organizzato, oggi, una visita congiunta con i rappresentanti dei Paesi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite lungo la Linea blu, tracciata nel 2000 dall’Onu per segnare il confine con Israele. Lo si apprende dall’agenzia di stampa libanese “Nna”, ricordando che la Linea blu resta non marcata per metà della sua lunghezza. La visita, effettuata alla presenza di numerosi media locali e internazionali, è avvenuta sotto la direzione del generale di brigata Munir Chehadeh, coordinatore per il governo libanese presso la Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil). L’obiettivo è stato illustrare le principali questioni legate alla Linea blu e alle dispute di confine tra Libano e Israele, a meno di un mese dal rinnovo, da parte del Consiglio di sicurezza Onu, del mandato annuale di Unifil, previsto per fine agosto. “Israele non rispetta le leggi e oggi ha violato le acque territoriali (libanesi) sotto gli occhi delle delegazioni internazionali”, ha dichiarato Chehadeh, intervistato dai media durante la visita, osservando che il tracciato del confine israelo-libanese, delineato per la prima volta nel 1923, era stato confermato dall’armistizio tra i due Paesi nel 1949. “Ci sono 14 punti contestati, che noi (libanesi) chiamiamo ‘aree occupate’ e ai quali si aggiungono le fattorie della Shebaa” (regione del Libano meridionale), ha spiegato Chehadeh, precisando che Beirut “non riconosce la Linea blu in quelle aree”. (Lib)