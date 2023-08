Salario minimo: riunione leader opposizione, assente Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto un incontro online tra i leader delle forze di opposizione che hanno sottoscritto la proposta unitaria sul salario minimo, in vista dell'incontro sul salario minimo di venerdì prossimo a palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri competenti. All'incontro, secondo quanto si apprende da fonti di opposizione, non era presente il leader Italia viva, Matteo Renzi, che non ha sottoscritto la proposta di legge. (Rin)