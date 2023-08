Ambiente: Pichetto, ascolto Ultima generazione ma monumenti non si imbrattano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho detto che accoglievo la loro richiesta di incontro, volevo ascoltare le loro posizioni ma i monumenti non si imbrattano. “Sono un patrimonio di tutti, vanno conservati”. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Ambient e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un’intervista rilasciata in esclusiva al Tg1, a conclusione dell’incontro avuto nel pomeriggio al ministero dell’Ambiente con una delegazione di Ultima Generazione. Sulla disponibilità a incontrare nuovamente i rappresentanti del movimento, il ministro ha chiarito: “A condizione che non continuino a imbrattare il patrimonio artistico nazionale”. (Rin)