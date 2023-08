Speciale infrastrutture: Mobilità, Ferrante (FI) su taxi, basta logiche ricattatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Basta con le logiche ricattatorie da parte di talune categorie di taxi. Siamo stati eletti per risolvere criticità ed inefficienze subite da cittadini e turisti, per innovare il sistema economico da incrostazioni ataviche, per aprirci (con regole certe e giuste tutele) al libero mercato, e non certo per lasciarci condizionare dalla categoria di turno". Lo afferma in una nota il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed esponente di Forza Italia, Tullio Ferrante, che aggiunge: "Il provvedimento all’esame del Governo, redatto dopo intense interlocuzioni con i rappresentanti del settore, affronta la situazione emegenziale con rilasci straordinari temporanei di licenze, aumento delle stesse nei limiti del 20 per cento con prelazione per chi ne è già titolare, incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti. Si poteva certamente fare di più, anche con riguardo al settore degli Ncc, ma si è deciso di procedere gradualmente iniziando ad affrontare, con soluzioni tampone, l’emergenza che si registra nelle grandi città. Il governo andrà avanti forte del mandato elettorale ricevuto e senza piegarsi alla strategia della tensione che troppo spesso talune categorie paventano per fermare l’azione riformatrice del legislatore”, conclude. (Com)