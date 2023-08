Speciale infrastrutture: Butti, 2,8 miliardi di euro di investimenti per Banda ultra-larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha illustrato e condiviso ieri, in Consiglio dei ministri, la nuova Strategia nazionale per la Banda ultra-larga. Sviluppata in quattro aree di intervento, la nuova Strategia – riferisce una nota – prevede investimenti per circa 2,8 miliardi di euro di cui una parte derivante dalle economie maturate nell’ambito degli interventi Pnrr per la Banda ultra-larga e, a tale fine, sono già in corso interlocuzioni con la Commissione europea per la preventiva condivisione. La nuova Strategia nazionale, frutto della consultazione con gli operatori di settore e del lavoro del Comitato interministeriale per la transizione digitale presieduto dal sottosegretario Butti, mette in campo, per il triennio 2023-2026, un piano di azione volto al consolidamento infrastrutturale di reti fisse e mobili, allo sviluppo e all’adozione di infrastrutture di nuova generazione e ad interventi a sostegno della domanda. “La nuova Strategia sulla Banda ultra-larga consente di affrontare con più serenità la digitalizzazione del Paese. Con la condivisione del Consiglio dei ministri, oggi diamo il via ad un piano d’azione strategico per recuperare i ritardi e le inefficienze del passato, accelerare lo sviluppo della connettività veloce in tutto il Paese e rilanciare il settore delle telecomunicazioni. Stiamo lavorando intensamente a questo progetto con le istituzioni coinvolte e al fianco degli operatori. Grazie alla connettività ad alte prestazioni potremo aumentare la qualità dei servizi, ridurre i divari territoriali e garantire notevoli risparmi per imprese e cittadini”, commenta il sottosegretario Butti. (Rin)