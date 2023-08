Governo: Gasparri (FI), misure importanti su temi di grande rilevanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il governo “è intervenuto a 360 gradi su temi di grande rilevanza: sull'economia, sui trasporti, sulla sicurezza, sul contrasto ai piromani e sulla giustizia. Sono misure importanti che ovviamente dovranno essere sottoposte ad un confronto con le categorie interessate e anche a un'attenta verifica in sede parlamentare”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “Forza Italia, come sempre, svolgerà un ruolo responsabile, costruttivo e propositivo all'insegna dell'ascolto e del confronto del Paese reale", conclude Gasparri. (Rin)