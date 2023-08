Fvg: M5s, imbarazza silenzio di Fedriga su accoglienza diffusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appare “imbarazzante” il silenzio del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, sul sistema dell’accoglienza diffusa. A dirlo è il Movimento 5 stelle in Friuli Venezia Giulia, che, a seguito delle proteste dei cittadini di Jalmicco, frazione di Palmanova dove dovrebbe sorgere il nuovo hotspot, continua a sostenere la soluzione dell’accoglienza diffusa in Regione. “Il problema dei richiedenti asilo – dicono i pentastellati – andrebbe gestito a livello europeo. Fino a oggi la politica della Regione in materia si è evidenziata come fallimentare e decisamente problematica. Come le fototrappole di Roberti”, sottolinea il M5s, facendo riferimento ai dispositivi installati al confine con la Slovenia per individuare i flussi di migranti in arrivo dalla rotta balcanica. “Imbarazza il silenzio di Fedriga, a oggi, su questo tema, mentre il suo vicino di regione e partito, Zaia, è favorevole all’accoglienza diffusa in Veneto”. (Frt)