Strage Bologna: Pd Campidoglio, domani a presidio per chiedere dimissioni De Angelis

- Domani parteciperemo al sit-in per chiedere le dimissioni di Marcello De Angelis dopo le gravi affermazioni sulla strage di Bologna e la fiducia confermata dal presidente Rocca. Domani, 9 agosto, alle ore 12 saremo presso la sede della Regione Lazio contro chi vuole riscrivere la storia negando le responsabilità di matrice neofascista che la giustizia ha già accertato e nonostante questo continua a ricoprire incarichi istituzionali. Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio. (Com)