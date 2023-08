Brasile: a luglio produzione veicoli cala 16,4 per cento, vendite +24 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da luglio 2022 a luglio 2023, la produzione di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e autobus) in Brasile è calata del 16,4 per cento, mentre le vendite sono aumentate del 24 per cento. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea). Nel settimo mese dell'anno, dalle catene di montaggio sono uscite 183 mila unità e ne sono state vendute 225.600. Le vendite sono state favorite – riferisce Anfavea – dagli incentivi approvati dal governo federale che hanno garantito sconti per l'acquisto di veicoli nuovi. (segue) (Brb)