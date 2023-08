Brasile: a luglio produzione veicoli cala 16,4 per cento, vendite +24 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sette mesi del 2023 la produzione di auto, veicoli commerciali, camion e autobus è rimasta quasi stabile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, registrando un aumento di appena lo 0,3 per cento. In tutto, nell'anno in corso, sono stati prodotti 1,31 milioni di veicoli. Di contro le vendite mostrano un sensibile aumento dell'11,3 per cento rispetto al 2022, con l'immatricolazione di 1,22 milioni di veicoli tra gennaio e luglio. In calo invece le esportazioni che nei primi sette mesi dell'anno totalizzano 257.600 vendite, in calo del 10,6 per cento sull'anno. Grazie al taglio del tasso di interesse di riferimento dell'economia stabilito dalla Banca centrale (Bc) e alla prospettiva di ulteriori riduzioni rispetto all'attuale 13,25 per cento la stima di Anfavea è che entro fine anno la riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti spinga sia la produzione che la vendita di automobili. (Brb)