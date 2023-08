Israele: meno tasse e più spese, deficit fiscale supera l’1 per cento del Pil a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit fiscale di Israele ha superato l’1 per cento del Prodotto interno lordo, ovvero 18,3 miliardi di shekel (4,5 miliardi di euro), nel mese di luglio, a causa della continua diminuzione delle entrate statali dalle tasse, trainata da un calo nella raccolta delle tasse immobiliari e dall'incremento delle spese. E’ quanto emerge dai dati preliminari rilasciati dal ministero delle Finanze. Negli ultimi mesi, riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, gli economisti avevano messo in guardia sul fatto che il Paese avrebbe avuto difficoltà nel raggiungere il suo obiettivo di deficit fiscale per quest'anno, pari all'1 per cento del Pil, nel contesto di una frenata dell’economia globale e dei maggiori costi di indebitamento che stanno ostacolando il ritmo delle transazioni immobiliari. A ciò si aggiunge l'incertezza che aleggia nel Paese sulla pianificata riforma giudiziaria che – temono gli economisti – potrebbe frenare l'attività economica locale. (segue) (Res)