Israele: meno tasse e più spese, deficit fiscale supera l’1 per cento del Pil a luglio (2)

- I nuovi dati mostrano che, a luglio, le entrate statali hanno ammontato a 39,2 miliardi di shekel (9,64 miliardi di euro). Le entrate statali totali nei primi sette mesi dell'anno sono diminuite del 4,1 per cento anno su anno, mentre le entrate statali dalle tasse sono scese del 4,3 per cento. Le spese statali si sono attestate a 39,7 miliardi di shekel (9,77 miliardi di euro) a luglio, rispetto ai 37,3 miliardi di shekel (9,18 miliardi di euro) dello stesso mese dell'anno scorso. Dall'inizio dell'anno, le spese sono aumentate del 6,8 per cento anno su anno. Gli esperti sottolineano che questa situazione rappresenta una sfida per le finanze pubbliche di Israele e potrebbe richiedere un'attenta pianificazione e ristrutturazione delle politiche fiscali per garantire una gestione sostenibile delle entrate e delle spese. L'andamento delle entrate fiscali e delle spese statali sarà da monitorare attentamente nei prossimi mesi, poiché avrà implicazioni dirette sulla stabilità economica del paese e sulla capacità di adempiere agli obiettivi di bilancio. (Res)