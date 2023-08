Lombardia: Pollini (M5S), Lo Palo presidente Arpa, il centrodestra coltiva il suo poltronificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Lucia Lo Palo come presidente di Arpa Lombardia, "siamo alle solite, il centrodestra coltiva il suo poltronificio che mette davanti all’interesse collettivo e al curriculum la fedeltà al partito". A dichiararlo Paola Pollini, consigliera regionale Movimento Cinque Stelle. "Una manager- continua- che nei suoi cinque punti di programma elettorale non ha mai citato l'ambiente". "Il poltronificio lombardo non va in vacanza e fagocita quante più caselle possibile", conclude la consigliera Pollini. (Com)