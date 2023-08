Lombardia: Di Marco (M5s), commissariamento Pat epilogo di mancati controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissariamento del PAT "è il triste epilogo di un decennio di mancati controlli. In pratica, nonostante fossero numerosi i campanelli d’allarme suonati, Regione Lombardia oggi ammette di non essere stata in grado di porre alcun rimedio alla situazione e invoca, ricorrendo ancora una volta alla nomina di un commissario straordinario, qualcuno che da fuori possa porre rimedio ai propri errori". Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, in merito alla nomina di La nomina del Commissario Francesco Paolo Tronca, per risanare i conti del Pio Albergo Trivulzio. "Era accaduto lo stesso durante la campagna vaccinale. L’ennesima riprova di quanto il centrodestra lombardo non sia in grado di gestire la sanità, mettendo al centro le necessità dei cittadini. La loro capacità è quella di trasformare tutto ciò che toccano in un poltronificio dove alla fine i conti non tornano mai - prosegue Di Marco -. Ci auguriamo che il lavoro del commissario Tronca possa salvaguardare quello che deve restare un patrimonio per la città e per la regione, cominciando dalla tutela del patrimonio e dei professionisti e dei dipendenti che lavorano al suo interno" conclude. (Com)