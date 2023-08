Regno Unito: richiedenti asilo che rifiutano chiatta Bibby Stockholm potrebbero perdere assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I richiedenti asilo che si rifiutano di salire a bordo della chiatta Bibby Stockholm, ormeggiata a Portland Port nel Dorset, rischiano di vedersi revocare il diritto all'assistenza governativa. Secondo quanto riferito da fonti del governo britannico alla "Bbc", se i 20 richiedenti che ieri si sono rifiutati di trasferirsi sulla chiatta non lo faranno entro oggi potrebbero perdere l'assistenza abitativa. "Ciò che offriamo non è un alloggio a quattro stelle, ma è perfettamente sicuro, è perfettamente decente e rispetta i controlli di sicurezza antincendio", ha detto il ministro della Giustizia Alex Chalk al programma Today della "Bbc". Il governo britannico stima che circa 500 persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni vivranno sulla nave in attesa dell'esito della domanda di asilo.(Rel)