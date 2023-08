Trasporti: ministero, Salvini estende poteri commissario linea C a tutte le metropolitane di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i provvedimenti portati dal ministeri delle Infrastrutture e dei trasporti in Consiglio dei ministri e approvati ieri, c’è la norma sulla metropolitana di Roma che estende i poteri del commissario straordinario alla realizzazione di tutti gli interventi su linee metropolitane connessi al Giubileo 2025. Si tratta di una richiesta specifica del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e che il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha soddisfatto nella prima occasione utile, a dimostrazione di un’attenzione particolare per le richieste degli amministratori locali. È quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. (Com)