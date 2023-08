Lombardia: Cecchetti (Lega), stanziati 360 Mila euro per restauro edifici storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo dal Mit per i beni culturali della regione. I fondi, stanziati con decreto del ministero guidato da Matteo Salvini, sono destinati a alla progettazione e all'esecuzione di interventi di recupero, restauro e consolidamento.Per le annualità 2024-2025 in Lombardia "sono state stanziati 360mila euro, e previsti ulteriori ingenti stanziamenti per gli anni successivi". Lo comunica in una nota il deputato della Lega e coordinatore del Partito in Lombardia, Fabrizio Cecchetti. Risorse "importanti per condurre i lavori di restauro e valorizzazione del Castello e delle mura storiche di Lodi e il restauro conservativo delle facciate, copertura della Chiesa di S. Gottardo in Sernio (SO). Beni inestimabili del nostro patrimonio culturale" conclude Cecchetti.(Com)