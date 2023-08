Calcio: "To Vima", polizia greca sapeva da ieri mattina dell'arrivo di potenziali teppisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia greca era stata informata per iscritto da lunedì mattina dalle autorità montenegrine sull’arrivo di ultras potenzialmente pericolosi fra i tifosi della Dinamo Zagabria. È quanto riferisce il quotidiano “To Vima” che ha pubblicato delle rivelazioni sugli scontri avvenuti ieri sera che, oltre a provocare diversi feriti, hanno causato la morte di un 29enne greco. Secondo il documento citato dal quotidiano ellenico, "il 7 agosto, tra le 3:00 e le 6:00 del mattino, da una stazione di frontiera all'uscita dal Montenegro, gli agenti di polizia hanno controllato circa 120 giovani, cittadini della Croazia, presumibilmente in viaggio in Grecia per assistere alla partita Aek Atene-Dinamo Zagabria. Il gruppo ha lasciato il Montenegro con i seguenti veicoli", si legge nel documento che poi elenca modelli delle auto e le targhe. Nonostante tali informazioni, riferisce “To Vima”, sarebbe trascorso molto tempo per prendere le dovute misure visto che questo particolare gruppo di teppisti è transitato dal Montenegro all'Albania e, da quel Paese, ha attraversato le strade principali della Grecia. (Gra)