Roma: le nuove preferenziali obbligano allo slalom, è allarme per multe e rischio incidenti

- Sulle strade di Roma è slalom tra le nuove corsie preferenziali dedicate al trasporto pubblico locale. Nel centro storico della Capitale, infatti, sono numerosi i corridoi gialli da 250-300 metri - aperti a bus, taxi ed Ncc - e che in diversi i punti della città, con le corsie che si restringono rapidamente, obbligano automobilisti e motociclisti a manovre improvvise e pericolose. È il caso del Lungotevere dei Sangallo. Qui, all'altezza del tribunale dei minorenni - dove nel periodo di piena attività c'è un bel via vai - la carreggiata passa da due corsie a una unica, per poi allargarsi nuovamente poche decine di metri dopo. E ad avvisare della deviazione gli utenti che percorrono la strada in auto o in moto ci sono solamente una freccia bianca sull'asfalto e un cartello che segnala il controllo elettronico del divieto. "Non ho mai visto una strada dove si sia costretti a fare manovra così improvvisamente, senza potersi preparare in alcun modo", spiega Lello, un automobilista che abitualmente attraversa quel tratto del lungotevere nel tragitto casa-lavoro. "Nessun segnale avvisa della preferenziale e, cercando di immettersi nella corsia a sinistra si rischia di fare un incidente - sottolinea -. Inoltre, mettere una telecamera in quel punto, dove hai poco spazio di manovra, per fare le multe è una barbarie. Io per girare l'ho invasa di mezzo metro e ho preso la sanzione. Lo stesso è capitato anche a diversi miei amici: sembra quasi un'operazione per far cassa". (segue) (Rer)