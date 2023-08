Roma: le nuove preferenziali obbligano allo slalom, è allarme per multe e rischio incidenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E per chi non rispetta il divieto le sanzioni, infatti, sono salate e vanno dagli 88 ai 333 euro. Anche in altre parti della città la situazione è la stessa. A sud, sulla via Laurentina, percorrendo il tratto che dal Grande raccordo anulare va verso il centro le corsie preferenziali si susseguono, una a poche centinaia di metri dall'altra. Anche in questo caso, nessuna segnaletica avvisa del restringimento della carreggiata. "La strada a due carreggiate si restringe improvvisamente e si è costretti a immettersi sulla sinistra nella corsia di sorpasso, con auto e motorini che sfrecciano", racconta Alessia, un'automobilista che percorre saltuariamente via Laurentina mentre è ferma a un distributore di carburante all'altezza del civico 501. "Le preferenziali sono diverse, una a poche centinaia di metri dall'altra. Basta una piccola disattenzione e rischi di prendere la multa o, peggio, di fare un incidente - aggiunge -. Io vado piano e di solito cammino a destra, ma entrare e uscire dalla carreggiata a destra obbliga a uno slalom pericoloso. Inoltre, le preferenziali non sono segnalate, avrebbero fatto bene a farne una unica ma più lunga". (Rer)