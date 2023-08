Portogallo: viabilità senza interruzioni nonostante incendi in corso nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante nazionale delle emergenze e della protezione civile portoghese, Andre Fernandes, ha assicurato che la circolazione si è "normalizzata" in tutto il Paese e senza interruzioni stradali nonostante i vari incendi in corso sul territorio nazionale, in particolare a Odemira, Cinfaes e Mangualde. "Al momento, non c'è nessun incendio che abbia interrotto le strade, in particolare quelle principali. Ci si può muovere liberamente nel Paese senza alcun vincolo legato agli incendi rurali", ha dichiarato il comandante nazionale. (Spm)