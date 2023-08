Grecia: scontri ultras, rimossi sette alti ufficiali di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Protezione dei cittadini Yiannis Economou ha annunciato che sette alti ufficiali della polizia ellenica saranno immediatamente rimossi dai loro incarichi in seguito ai gravi incidenti fra gli ultras dell’Aek Atene e della Dinamo Zagabria avvenuti ieri sera. A causa degli scontri è morto un ragazzo di 29 anni. Secondo Economou, è "inaccettabile" che agli ultras croati sia stato permesso di attraversare il confine e dirigersi verso Atene e che qualsiasi attività di prevenzione da parte delle autorità è fallita. Secondo il ministro, la questione non si fermerà qui, ma anzi potrebbero esserci ulteriori rimozioni e trasferimenti di agenti, a seguito di un'inchiesta interna sulla gestione dei fatti per determinare responsabilità "a tutti i livelli e in tutte le forme". (Gra)